BMW X5 сбил ребенка на пешеходном переходе на ее зеленый свет в Буграх

По информации ivbg.ru, ДТП произошло на улице Шоссейной в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. BMW X5 сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

Ребенок пережил столкновение и был госпитализирован. Врачи диагностировали переломы и черепно-мозговую травму. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Иномаркой управлял 48-летний житель Санкт-Петербурга. За прошедшие два года за нарушения ПДД он не привлекался.