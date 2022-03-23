BMW X5 сбил ребенка на пешеходном переходе на ее зеленый свет в Буграх

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, ДТП произошло на улице Шоссейной в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. BMW X5 сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

Ребенок пережил столкновение и был госпитализирован. Врачи диагностировали переломы и черепно-мозговую травму. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Иномаркой управлял 48-летний житель Санкт-Петербурга. За прошедшие два года за нарушения ПДД он не привлекался.

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