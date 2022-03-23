В Тосненском районе банда незаконно откачала из нефтепровода 13 тонн дизельного топлива

Полицейские задержали участников банды, подозреваемых в хищении 13 тонн дизельного топлива из нефтепровода «Транснефть-Балтика».

Видео: пресс-служба Управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

Топливо сливалось из врезки, сделанной в Тосненском районе Ленобласти. В ходе операции был задержан организатор преступной группы, гражданин Латвии, а также бывшие работники ООО «Транснефть-Балтика», сообщает пресс-служба Управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти. Другие участники банды были задержаны ранее.

Куйбышевский районный суд оправил организатора за решетку до 20 мая, а остальных участников — под домашний арест.