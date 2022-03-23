На 8 трассах Ленобласти 24 марта будет ограничено движение

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 658, 672-673 ограничение скорости движения в направлении г. Москвы с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
— км 8 г. Тосно ограничение скорости движения в направлении г. Москвы с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
-км 480, 489, 495 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 70-80 ограничение скорости движения в направлении г. Выборга с 08:00 до 20:00, замена СБО;
— подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 100-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 169+400, км 176+150 ограничения скорости движения в направлении государственной границы с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 24-26 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-181 «Магистральная»:
— км 26-27, 101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 37-0 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;
— км 15-37 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка СБО от грязи механизированным способом;
— ТрР км 27, 15+400, 15+570, 16+000 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
— км 75-77 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.