На Витебский вокзал в Петербурге прибыл «Поезд Победы»

Передвижную мультимедийную экспозицию уже посетили губернатор Александр Беглов и председатель ЗСК Александр Бельский.

Жители и гости Северной столицы могут посетить музей «Поезд Победы» на Витебском вокзале с 23 по 25 марта. Каждый из девяти вагонов состава посвящен отдельному этапу Великой Отечественной войны и транслирует различные исторические факты.

Экспозиция организована в виде 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. В выставке также представлены полноразмерные фигуры и реальные исторические предметы. Попасть на выставку можно по бесплатному билеты, который необходимо приобрести, предварительно зарегистрировавшись на сайте поездпобеды.рф.

Состав будет находиться на Витебском вокзале в течение трех дней — до 25 марта. Вход на выставку бесплатный, с 10 до 19 часов.