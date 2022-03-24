Новое ЧП в шахте Кузбасса: обрушилась порода, сотни шахтеров эвакуированы, одного ищут

Как сообщает прокуратура, 24 марта на шахте города Осинники в Кемеровской области «при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки».

Более сотни шахтеров эвакуированы. Среди них пострадавших нет. Однако под завалами может находиться один человек. Его ищут. По предварительным данным, обрушение произошло из-за выброса угля и газа.

Прокуратура Кузбасса проверяет исполнение законодательства в области охраны труда и безопасности.

Как сообщал ivbg.ru, в 2021 ЧП произошло в шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В один день – 25 ноября – погибли 51 человек, в том числе 5 спасателей. А 22 марта 2022 года с шахты «Листвяжная» в Кузбассе поступил сигнал об эвакуации. Госпитализированы 12 человек.