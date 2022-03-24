Все поручения Президента России Ленобласть выполняет в срок

Итоги работы по исполнению поручений Президента в 2021 году, а также исполнительскую дисциплину областной администрации обсудили на заседании регионального Правительства

«Я прошу обратить особое внимание на контрольные документы, у которых продлеваются сроки исполнения. Уже сейчас, если документ продлевается более трех раз, ситуация рассматривается на кадровом совете, я прошу этот контроль и требования не снижать. Такая ситуация и для аппарата администрации, и для самого исполнителя должна быть как своего рода ЧП», ― подчеркнул глава региона.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2021 году в Ленобласти осуществлялась реализация 11-ти национальных проектов, которые состоят из федеральных (76) и 45 региональных проектов. В 2022 году добавились еще 3 проекта — «Национальный туризм и индустрия гостеприимства», «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и «Развитие системы поддержки молодежи» в составе нацпроекта «Образование».