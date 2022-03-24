Эксперт: сейчас Россия отстаивает на Украине и жертв варварской операции НАТО в Югославии

Один из тех, кто выступал и выступает против агрессии коллективного Запада на Югославию — воронежский профессор-балканист Владимир Сапунов. Спустя 23 года с начала бомбардировок НАТО специалист дал комментарий о тех страшных событиях, и почему Россия, в том числе, сегодня сражается за жертв бомбардировок Югославии.

Профессор Владимир Сапунов побеседовал с порталом Блокнот и озвучил мысль, что сейчас Россия отстаивает на Украине и жертв варварской операции НАТО «Союзная сила».

Тогда, в 1999 году президент США Билл Клинтон решил продемонстрировать балканской стране силу НАТО и переориентировать ее на западный вектор. Та операция называлась «Союзная сила». В ходе нее, по данным НАТО, погибло до 1500 мирных жителей Югославии, 249 солдат и 22 полицейских страны.

Говоря о тех страшных событиях, Сапунов уверен — это одно из самых злодейских военных преступлений новейшей истории. США и их сателлиты 78 дней уничтожали объекты инфраструктуры в Сербии и Черногории. Целями стали, в том числе, электростанции, мосты, заводы, железные и автомобильные дороги.

Всего самолеты и военные корабли НАТО нанесли около 2300 ракетно-бомбовых ударов по 990 объектам на территории Союзной Республики Югославия, использовав при этом запрещенные типы боеприпасов — кассетные бомбы и бомбы с радиоактивными примесями, главным образом обедненным ураном (U-238). На Сербию и Черногорию было сброшено 14 тысяч бомб (в общей сложности 23 тысячи бомб и ракет) общим весом более 27 тысяч тонн.

В результате варварств погибло порядка 2000 гражданских лиц, в их числе 79 детей. Ущерб от бомбардировок составил 29,2 миллиардов долларов. Агрессия НАТО против СРЮ — это пособие по военным преступлениям, говорит профессор-балканист. В итоге государство разделилось — Косово, Черногорию и Сербию.

Однако жертвы сербского народа не были напрасными. Можно с уверенностью сказать, что сегодня, спустя 23 года, операция НАТО «Союзная сила» не состоялась бы ни при каких условиях и требованиях со стороны коллективного Запада. Сейчас на Украине мы (Россия), в том числе, сражаемся за жертв бомбардировок Югославии 1999 года. И, наконец, мы можем смотреть, как наша армия наступает и уничтожает бандеровскую сволочь, а не как бомбят наших братьев.

Сегодня мы из жертв превратились в освободителей. За русским ирредентизмом последует и сербский. После победы на Украине Россия неизбежно займётся возвращением исконно сербских земель — Косово, а также в Боснии, Македонии и Хорватии.