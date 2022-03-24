Россиян, которым стало сложно выплачивать кредиты, поддержит государство

Государство поддержит компании и граждан, которые брали кредит до начала антироссийских санкций и теперь столкнулись с ростом кредитных ставок.

Объясняем.рф в своем Telegram-канале рассказал, какие меры поддержки уже действуют в стране для тех заемщиков, у кого кредиты были с плавающей ставкой и теперь не могут платить по обязательствам.

Так, среди новых действующих инструментов помощи компаниям и заемщикам следующие:

Будут пересмотрены условия погашения кредита с плавающей ставкой.

Ставка по ипотеке, оформленной до 18 марта, когда была повышена ключевая ставка Центробанка, останется на уровне 27 февраля 2022 года.

Граждане, доход которых упал на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года, могут взять кредитные каникулы.

Более подробно в видео ниже.