Текущий месяц в Петербурге стал самым солнечным за последние 22 года

Первый месяц весны 2022 года побил вековой рекорд по уровню солнечной погоды в Петербурге.
Март нынешнего года бьет вековой рекорд по количеству солнечных часов, а выпавшие осадки за последние 24 дня составили всего 1 % от нормы. Об этом Невским новостям рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
За прошедшие мартовские дни солнце светило в Петербурге уже более 150 часов, а на сегодняшний день это рекордное значение в этом веке. В очень солнечном 2006 году сияние за первые 24 дня составляло 149 часов, — поделился метеоролог.
За прошедшие мартовские дни осадки выпали на уровне в 1 % от нормы. Такого в городе на Неве не было уже порядка 50 лет. В 1996 году количество осадков за этот же период в городе составляло 4 %, а в 1972 году — около 10 %. Однако уже на днях, предупреждает Колесов, погода изменится: вернутся февральские метели, а осадки усилятся.