В России предлагают заморозить цены на проезд в городском транспорте

Общероссийское объединение пассажиров предложило заморозить цены на проезд в общественном транспорте на шесть месяцев. Соответствующее письмо направлено Мишустину.
Такую меру общественники объяснили необходимостью поддержать граждан в сложной экономической ситуации – снижение зарплат и повышение цен. В письме сообщается, что во многих регионах цены на проезд в общественном транспорте уже повысились, сообщают «Известия«.
Так, с начала года стоимость проезда подорожала в общественном транспорте Выборгского района. Выросли и тарифы на проезд пассажиров в пригородных поездах на территории Ленобласти.
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24.03.2022 177