В России предлагают заморозить цены на проезд в городском транспорте

Общероссийское объединение пассажиров предложило заморозить цены на проезд в общественном транспорте на шесть месяцев. Соответствующее письмо направлено Мишустину.

Такую меру общественники объяснили необходимостью поддержать граждан в сложной экономической ситуации – снижение зарплат и повышение цен. В письме сообщается, что во многих регионах цены на проезд в общественном транспорте уже повысились, сообщают «Известия«.

Так, с начала года стоимость проезда подорожала в общественном транспорте Выборгского района. Выросли и тарифы на проезд пассажиров в пригородных поездах на территории Ленобласти.