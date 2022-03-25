«Большая двадцатка»: какой вес имеет организация и исключат ли Россию из участников?

Автор: Маргарита Константинова
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Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе предложил исключить Россию из «Большой двадцатки». Что это за организация, кто в нее входит и как происходит процесс исключения — рассказываем в нашем материале. 

24 марта 2022 года в Брюсселе состоялась пресс-конференция, в ходе которой Джо Байден выразил мнение о целесообразности исключения РФ из состава «Большой двадцатки». Также он добавил, что в случае, если другие участники организации не поддержат инициативу, то следует позволить Украине присутствовать на следующих встречах.

Что такое «Большая двадцатка»?

экономика
Фото: www.pexels.com

«Большая двадцатка», которую также именуют G20 или «Группа двадцати» представляет собой клуб правительств и руководителей центральных банков тех стран, где наблюдается более развитая или активно развивающаяся экономика. Организация возникла в конце 1990-х годов, когда появилась необходимость решать глобальные экономические проблемы, привлекая к ним Азию, которая в тот момент уже была густонаселена и набирала мировую влиятельность. Число участников несколько раз уменьшалось, пока не дошло до конечной точки — 20.

Основными целыми «Группы двадцати» являются:

  • достижение экономической стабильности и устойчивого роста в глобальном плане;
  • установление финансового регулирования, на основе которого должны снижаться риски возникновения финансовых кризисов;
  • создание устойчивой международной финансовой системы.

Деятельность G20 больше носит консультационный и управленческий характер. «Большая двадцатка» не имеет прав на внесение общих обязательных решений или законов. Страны-участники делятся своим опытом и обмениваются мнениями.

Кто входит в организацию?

В состав организации входят 20 крупнейших национальных экономик: Россия, США, Германия, Франция, Италия, Китай, Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Мексика, Индонезия, Канада, Великобритания, Турция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия и Европейский союз.

Могут ли Россию исключить Группы двадцати?

Так как исключении России из состава участников G20 приведет к изоляции нашей страны от глобальных экономических процессов, что в свою очередь приведет к большему напряжению между РФ и Западом и не остановит спецоперацию на Украине, то многие считают подобный шаг неразумным. 

После окончания действий России на украинской территории, западным странам и РФ придется восстанавливать разрушенные связи, а сделать это станет гораздо сложнее, так как красные линии почти все остались позади. Политолог Евгений Константинов считает, что обе стороны нуждаются друг в друге и никто не хочет холодной войны. 

флаг
Фото: www.pexels.com

Сейчас «Большая двадцатка» является главной площадкой для диалога, так как после присоединения Крыма в 2014 году Россию исключили из участников «Большой восьмерки».

Представитель КНР Ван Вэньбинь обозначил, что Россия — важный участник клуба и ни одна из стран, входящая в организацию, не имеет права на исключение другого государства. По словам Дмитрия Пескова, многие страны, кто входит в Группу двадцати, имеют независимую позицию в отношении России, вне зависимости от высказываний США. Согласно мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, исключение вряд ли поддержат Китай, Бразилия, Индия, Турция и ЮАР.

Ситуацию подогреванию высказывания министра иностранных дел Польши Збигнев Рау о том, что страна может претендовать на место России в G20. В ответ на это заявление канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что решение будут принимать участники организации.

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