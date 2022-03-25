«Большая двадцатка»: какой вес имеет организация и исключат ли Россию из участников?

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе предложил исключить Россию из «Большой двадцатки». Что это за организация, кто в нее входит и как происходит процесс исключения — рассказываем в нашем материале.

24 марта 2022 года в Брюсселе состоялась пресс-конференция, в ходе которой Джо Байден выразил мнение о целесообразности исключения РФ из состава «Большой двадцатки». Также он добавил, что в случае, если другие участники организации не поддержат инициативу, то следует позволить Украине присутствовать на следующих встречах.

Что такое «Большая двадцатка»?

«Большая двадцатка», которую также именуют G20 или «Группа двадцати» представляет собой клуб правительств и руководителей центральных банков тех стран, где наблюдается более развитая или активно развивающаяся экономика. Организация возникла в конце 1990-х годов, когда появилась необходимость решать глобальные экономические проблемы, привлекая к ним Азию, которая в тот момент уже была густонаселена и набирала мировую влиятельность. Число участников несколько раз уменьшалось, пока не дошло до конечной точки — 20.

Основными целыми «Группы двадцати» являются:

достижение экономической стабильности и устойчивого роста в глобальном плане;

установление финансового регулирования, на основе которого должны снижаться риски возникновения финансовых кризисов;

создание устойчивой международной финансовой системы.

Деятельность G20 больше носит консультационный и управленческий характер. «Большая двадцатка» не имеет прав на внесение общих обязательных решений или законов. Страны-участники делятся своим опытом и обмениваются мнениями.

Кто входит в организацию?

В состав организации входят 20 крупнейших национальных экономик: Россия, США, Германия, Франция, Италия, Китай, Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Мексика, Индонезия, Канада, Великобритания, Турция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия и Европейский союз.

Могут ли Россию исключить Группы двадцати?

Так как исключении России из состава участников G20 приведет к изоляции нашей страны от глобальных экономических процессов, что в свою очередь приведет к большему напряжению между РФ и Западом и не остановит спецоперацию на Украине, то многие считают подобный шаг неразумным.

После окончания действий России на украинской территории, западным странам и РФ придется восстанавливать разрушенные связи, а сделать это станет гораздо сложнее, так как красные линии почти все остались позади. Политолог Евгений Константинов считает, что обе стороны нуждаются друг в друге и никто не хочет холодной войны.

Сейчас «Большая двадцатка» является главной площадкой для диалога, так как после присоединения Крыма в 2014 году Россию исключили из участников «Большой восьмерки».

Представитель КНР Ван Вэньбинь обозначил, что Россия — важный участник клуба и ни одна из стран, входящая в организацию, не имеет права на исключение другого государства. По словам Дмитрия Пескова, многие страны, кто входит в Группу двадцати, имеют независимую позицию в отношении России, вне зависимости от высказываний США. Согласно мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, исключение вряд ли поддержат Китай, Бразилия, Индия, Турция и ЮАР.

Ситуацию подогреванию высказывания министра иностранных дел Польши Збигнев Рау о том, что страна может претендовать на место России в G20. В ответ на это заявление канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что решение будут принимать участники организации.

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