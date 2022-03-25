Telegra.ph: как работает украинская военная пропаганда — фабрики фейков, вбросы, статьи в СМИ и сюжеты на ТВ

Издание telegra.ph опубликовало масштабное расследование о том, как Украина ведет информационную войну. В рамках этой войны используются фабрики фейков, вбросы в социальные сети, статьи в СМИ и сюжеты на ТВ. Цель этой компании – запугивание российского населения, раскачивание политической ситуации в России, демонизация россиян в Европе и США. В статье также раскрывается, кто стоит за компанией.

Приводим публикацию telegra.ph без изменений.

Иностранные спецагенты

Американский портал Mintpress представил расследование, в котором подробно расписываются элементы стратегии Киева в информационно-психологической войне не только с Россией, но и с европейцами и американцами. Впрочем, называть это исключительно украинской атакой сложно: за украинскими силами стоит армия иностранных политических стратегов, вашингтонских лоббистов и сеть СМИ, связанных с разведкой.

В расследовании говорится, что более 150 международных компаний, работающих в сфере связей с общественностью присоединились к информационный атаке на Россию. Руководители многих из них тесно связаны с разведслужбами Великобритании и США. Координатором является агентство PR Network. Его возглавляют Ники Регаццони и Фрэнсис Ингэм, тесно связанные с правительством Великобритании. Ранее Ингэм работал в Консервативной партии Великобритании, входит в Совет по государственной коммуникационной стратегии Великобритании (UK Government Communication Service Strategy and Evaluation Council).

Добро пожаловать на бойню

Одной из ключевых фигур, обеспечивающих связь западных агентств и украинских «добровольцев» информационной войны является Ярослав Турбиль, который координирует сайт Ukraine.ua. Изначально эта страница рассказывала о туристических достопримечательностях Украины, заявленная цель — привлечение туристов. Турбиль работал в нескольких организациях, тесно связанных с правительством США, и стажировался в Internews, организации, подконтрольной ЦРУ США. Сейчас он сотрудник МИД Украины

После начала спецоперации на Украине, мирный туристический сайт полностью изменился — его главной задачей стала демонстрация, якобы, российской агрессии, ориентированная на западного читателя. В разделе «новости» публикуются фейки, многие из которых мы уже разоблачали на страницах канала «Война с фейками». Посетителям сайта предлагается пожертвовать любую сумму денег или отправиться в зону боевых действий в составе «Международного легиона борьбы за Украину». О том, что украинские власти не выдают оружие и убивают иностранцев, которые передумали сражаться с российской армией , на сайте почему-то не сообщается.

Темник от Зеленского

На сайте Ukraine.ua есть ссылка на облачное хранилище, в котором лежат материалы для СМИ, указание тем, которые можно, или наоборот, не нужно освещать и даже определенные лексические обороты, которые строго запрещены к употреблению. Например, нельзя говорить фразу «референдум в Крыму», да и сам полуостров можно называть только «временно оккупированная Россией территория Украины». Атаки ВСУ и националистов на ДНР и ЛНР, которые происходили с 2014 года нельзя называть «конфликтом на Украине», это оказывается «Русско-украинская война», которая длится уже восемь лет.

Там же можно найти и пропагандистские конструкции, которые надо использовать при создании материалов. Яркий пример: фраза про «Русский военный корабль, пошел нах*й», прозвучавшая на острове Змеиный. Напомним, что эту историю можно считать позором всей системы пропаганды, включающей в себя и президента Зеленского. После гордого оскорбления русского военного корабля, украинские пограничники сдались в плен (это самое умное, что они могли сделать). Президент Украины заявил, что защитники Змеиного пали смертью храбрых защищая свою страну и посмертно присвоил им звания героев. Вот только сами бывшие украинские военные сейчас находятся в российском Крыму и готовятся к новой, мирной жизни. Однако фраза про корабль, видимо, настолько вдохновила украинских пропагандистов, что они продолжают клепать новые фейки с ней и даже разрешили использовать ее в СМИ и документах, несмотря на наличие в ней обсценной лексики.

Еще одна папка на диске содержит сотни пропагандистских плакатов, созданных художниками из Европы и США. Среди них есть и фейковые герои вроде “Призрака Киева” – героического украинского пилота, не существующего в реальности. А есть и откровенно ксенофобские и расистские выражения, восхваления украинских неонацистов, включая лидера С14 Евгения Карася, фашистские военизированные формирования «Правого сектора» и неонацистский батальон «Азов». Многочисленные изображения призывают к “бандеровским смузи” – отсылка к коктейлям Молотова, названных в честь покойного командира ОУН Степана Бандеры, который сотрудничал с нацистской Германией.

Ну а пожелания смерти российским солдатам встречается примерно в каждом послании. Некоторые простые (правда, почему-то на английском языке — видимо с расчетом на англоговорящую аудиторию), а некоторые — не без черного юмора.

Как сообщает сам сайт Ukraine.ua, материалы для пропаганды и фейков ежедневно согласовываются с МИД Украины и Офисом президента.

Украинские страшные сказки для Европы

Еще один документ в папке называется «ключевые темы». Тезисы из него активно распространяются западными СМИ, несмотря на то, что многие из них являются фейками, например, про использование мобильных крематориев. Однако, главной «страшилкой», которой пугают европейцев (а именно они являются целевой аудиторией для распространения этих тезисов) является опасность взрыва ядерного реактора Запорожской АЭС и новых происшествий на Чернобыльской станции. В одном из разделов утверждается, что «вся Европа была поставлена на грань ядерной катастрофы, когда российские войска начали обстрел крупнейшей в Европе Запорожской АЭС». При этом «обстрел» велся осветительными ракетами, МАГАТЭ признает, что никакой опасности для конструкции реактора нет, а работники станции — граждане Украины — остались на своих местах, им ничего не угрожает.

В одном из сообщений говорится, что “16 марта российские войска сбросили бомбу на драматический театр Мариуполя, где укрывались до 1300 мирных жителей. Количество жертв пока неизвестно”. Однако, как сообщил Макс Блюменталь, взрыв, по-видимому, является результатом провокации, разработанной националистическим батальоном «Азов».

Все эти тезисы охотно брали в работу зарубежные СМИ: CNN, AP, The Telegraph, NYT, Die Welt, DW, Figaro и другие.

StopFake от националистов

Зарубежные социальные сети тоже охотно поддерживали информационную войну. Про YouTube мы уже писали ранее. Что касается Meta (корпорация и ее соцсети Facebook и Instagram запрещены в России и признаны экстремистскими), то она, как и хостинг от Google отключила российские государственные СМИ от рекламы и монетизации контента. Моментально появились несколько фейковых аккаунтов, которые маскировались под реальные СМИ. Facebook также отметил заявления российских чиновников, включая Министерство обороны, как “ложные”. Эта кампания была проведена по рекомендации StopFake, группы «проверки фактов», которая финансируется Национальным фондом за демократию, Атлантическим советом, министерствами иностранных дел Чехии и Великобритании, а также Фондом открытого общества Джорджа Сороса.

StopFake был нанят Facebook еще в марте 2020 года, чтобы «обуздать поток российской пропаганды». Но блогеры обнаружили, что в проекте участвуют несколько неонацистов, тесно связанных с «Азовом». Например, «менеджером по публичной политике» соцсети на Украине была некая Катерина Крук — активистка националистической партии «Свобода», стипендиатка фонда Сороса, подруга убийц Олеся Бузины, покровительница «Азова» и прочих местных неонацистских организаций. Эти откровения, по-видимому, не помешали Facebook продолжать взаимодействовать со StopFake для введения цензуры в соцсетях.

Российский проект «Мракоборец» обнаружил публичный Google-документ, в котором раскрыты имена организаторов информационной войны и руководители фабрик «крео». Один из них, Евгений Королев обратился к Meta с просьбой бесплатно предоставить рекламные места в соцсети на сумму в 1 миллион долларов. По всей видимости, его просьбу удовлетворили.

Расследование Mintpress показало — даже на Западе люди и журналисты не верят страшным сказкам про «ужасных русских», мечтающих об ядерном апокалипсисе. Однако, вряд ли это остановит националистическую украинскую пропаганду. Поэтому лучший совет в эпоху информационной войны: доверяйте только официальным источникам.