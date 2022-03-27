Семья с двумя детьми заблудилась на Ладожском озере

По информации ivbg.ru, 26 марта возле от острова Малый Зеленец пять человек, среди них двое детей, заблудились и не могли найти дорогу домой.
Семья совершала прогулку на Ладожском озере недалеко от деревни Кабона в Кировском районе Ленинградской области. Поисковые работы проводились ночью силами поисково-спасательной службы Шлиссельбурга.
Пострадавших нашли живыми и доставили на берег.
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23.03.2022 1125