Семья с двумя детьми заблудилась на Ладожском озере

По информации ivbg.ru, 26 марта возле от острова Малый Зеленец пять человек, среди них двое детей, заблудились и не могли найти дорогу домой.

Семья совершала прогулку на Ладожском озере недалеко от деревни Кабона в Кировском районе Ленинградской области. Поисковые работы проводились ночью силами поисково-спасательной службы Шлиссельбурга.

Пострадавших нашли живыми и доставили на берег.