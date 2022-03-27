Россия и Украина анонсировали очные переговоры в Турции

Автор: Сергей Агутин
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Представители России и Украины заявили об очном раунде переговоров в Турции. До этого несколько раундов прошли в онлайн-формате.

Как сообщает член украинской делегации Давид Арахамия, новый раунд переговоров России и Украины пройдет 28-30 марта.

Глава российской делегации Владимир Мединский уточняет в своем telegram-канале, что встреча состоится 29-30 марта в Турции.

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25.03.2022 314
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