Россия и Украина анонсировали очные переговоры в Турции

Представители России и Украины заявили об очном раунде переговоров в Турции. До этого несколько раундов прошли в онлайн-формате.
Как сообщает член украинской делегации Давид Арахамия, новый раунд переговоров России и Украины пройдет 28-30 марта.
Глава российской делегации Владимир Мединский уточняет в своем telegram-канале, что встреча состоится 29-30 марта в Турции.
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25.03.2022 314