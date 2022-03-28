Согласно данным опроса NBC News, более половины американцев не одобряют деятельность Джо Байдена. Его рейтинг упал до самого низкого уровня за все время пребывания на посту президента США. Опрос проводился 18-22 марта 2022 года.

Основана проблема с рейтингами для Джо Байдена – ситуация в Украине. Согласно опросу, 71% респондентов либо «лишь немного», либо «очень слабо» уверены в его способность справиться с кризисом. Положительно настроены около 28%.

Также 83% американцев обеспокоены увеличением стоимости товаров и услуг, в частности, бензина.