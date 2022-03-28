Дорожные службы Ленобласти работают в усиленном режиме

На расчистке и обработке региональных трасс Ленобласти трудятся до 400 единиц спецтехники.

За минувшие выходные от снега и наледи расчищено свыше трех тысяч километров дорог и обочин, для обработки использовано 65 тонн чистой соли.

Согласно прогнозу, сложные погодные условия с сильным порывистым ветром и снегопадами продлятся до конца недели. Ночные заморозки местами будут достигать до -11 градусов по Цельсию.

Напомним, что в регионе для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру 8 (812) 405-08-60. О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единых диспетчерских служб в районах Ленобласти, номера телефонов по ссылке.