Женщина умерла под поездом в Красном Бору. Ее отвлек телефон

По информации ivbg.ru, 26 марта около 20:30 высокоскоростной поезд сообщением Москва-Санкт-Петербург наехал на 48-летнюю женщину возле станции Поповка в поселке Красный Бор в Тосненском районе.

Женщина умерла на месте. По предварительным данным, в момент аварии она шла по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и отвлеклась на телефонный звонок.

Машинист подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.