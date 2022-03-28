Fazer, ранее отказавшаяся работать в России, передумала и меняет название на «Хлебный дом»

Финская компания Fazer, основной продукцией которой являются хлебобулочные и кондитерские изделия, все-таки решила работать в России. Для этого предприятие даже сменит название.

Продукция финской компании Fazer останется в Петербурге и других городах России. , Продавать шоколад, хлебобулочные и кондитерские изделия будут под брендом ООО «Хлебный дом». Такой «ребрендинг» необходим, чтобы продолжить работу в регионе.

Представительство компании уточнило, что смена юридического наименования запланирована в ближайшее время и не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам. Прежним останется и ассортимент. Изменения будут заметны лишь на упаковке.

В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию из-за событий на Украине.