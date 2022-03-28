Продукция Carlsberg пропадет с полок российских магазинов

Производитель Carlsberg, которому принадлежит крупнейший российский пивоваренный завод «Балтика», заявил об уходе с российского рынка.

Об этом сообщают в пресс-релизе компании в понедельник, 28 марта. Предприятие намерено продать все свои активы в России и полностью уйти с российского рынка.

Carlsberg Group занимает лидирующую позицию на мировом рынке производителей пива. В нее входит более 140 брендов: Carlsberg, Tuborg, Kronenburg. Также компании принадлежит крупнейший российский пивоваренный завод «Балтика».