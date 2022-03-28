У ленинградцев остался месяц, чтобы узаконить подключения к сетям без штрафов

«Водная амнистия» продлиться в Ленобласти до конца апреля

Акция «Водная амнистия» проходит для собственников жилья и стартовала 15 марта. За первые две недели поступило 74 заявления от абонентов, подключенных к сетям водоснабжения и водоотведения. Активнее всего оказались жители Выборгского, Кировского, Лужского и Подпорожского районов.

«В практике предприятия бывают случаи, когда абоненты приобретают недвижимость с незаконными врезками, и акция «Водная амнистия» — шанс узаконить подключения», — отметили в «Леноблводоканале».

Для участия в акции достаточно обратиться в районное производственное управление Леноблводоканала, написать заявление об оформлении подключения к сетям и открытии лицевого счета.

В компании напомнили, что в акции могут принять участие жители Лужского, Гатчинского, Всеволожского, Бокситогорского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского, Выборгского, Сланцевского, Кировского, Приозерского, Тосненского и Киришского районов. Подробная информация об акции, а также о адресах и режимах работы районных производственных управлений ГУП «Леноблводоканал» размещена на официальном сайт.