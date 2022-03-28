Выборгский театр драмы и кукол отмечает 40-летие

27 марта, в торжественный вечер, посвященный юбилею, на сцене «Святой крепости» играли представление по мотивам спектакля «Злюка из Кошице».

Именно со «Злюки из Кошице» ровно 40 лет назад, 27 марта 1982 года, в Международный день театра, началась история выборгского коллектива. В постановке приняли участие как основатели театра, так и молодые артисты.

После показа документального фильма о театре с фотографиями и видео из 80-х и 90-х из личных архивов сотрудников на сцену вышел председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский. Он поздравил сотрудников театра и его худрука с юбилеем, подчеркнув, что «Святая крепость» — это место, куда хочется приезжать снова и снова.

Отметим, что в 2020 году выборгский театр «Святая крепость» получил приз «Золотого софита» за спектакль «Ножницы» в постановке Георгия Цнобиладзе. Члены жюри отметили игровую изобретательность в поиске интерактивных контактов со зрителем.

Премия «Золотой Софит» — высшая театральная премия Санкт-Петербурга. Она была учреждена в 1995 году, и с тех пор ежегодно осенью проходит награждение номинантов. Среди них – драматические, кукольные, музыкальные и негосударственные театры.