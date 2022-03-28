50-летнего мужчину больше недели ищут в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Александр Чайкин пропал в Петербурге 19 марта. До сих пор о его судьбе ничего не известно.

Поисковой отряд «Лиза Алерт» 28 марта сообщает о пропаже 50-летнего петербуржца. В субботу, 19 марта, он ушел из дома и пропал. На связь с родственниками мужчина не выходит. Поисковики просят любую информацию передавать по телефону, указанному в ориентировке.

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Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
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