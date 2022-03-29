«В Европе нет единства по этому вопросу»: три газовых сценария для стран Евросоюза

Эксперты сходятся во мнении, что отказ Европы платить за российский газ рублями — блеф и вряд ли возможен.

Издание «Взгляд» представило три варианты развития событий, связанных с поставками в Европу российского газа. Все бы ничего, но ранее Владимир Путин заявил, что страны запада должны будут платить за голубое топливо в российской валюте. Теперь экспертное сообщество оценивает реакцию ЕС на данное требование России и уже наметило три варианта развития событий.

Самый серьезный из них, в первую очередь для самой Европы, – отказ от российского газа. Соответственно, в ответ на это Россия перекроет газовый вентиль. Однако это маловероятный исход по мнению директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова.

Если через условный месяц будет остановка поставок газа из России, то с учетом завершения отопительного сезона и интенсивной закачки газа в европейские подземные хранилища и при условии введения определенной экономии и ограничения потребления, Европа может прожить без новых поставок из России три-четыре месяца. То есть остаток весны и лето. В последние годы пик потребления газа случается не только зимой, но и летом из-за использования кондиционеров. Но самые серьезные проблемы возникнут дальше. Потому что Европе негде будет взять газ, чтобы закачать его в подземные хранилища для прохождения осенне-зимнего отопительного сезона, – говорит эксперт.

Второй вариант более компромиссный и выработать его могут во время переговоров. Например, закупка газа через единого заказчика – Еврокомиссию. На прошедших выходных ЕК дали мандат на это, но он касается только новых контрактов. Эксперт сомневается, что действующие контракты также окажутся в юрисдикции единого заказчика.

Такой сценарий предполагает разрыв действующих контрактов на поставки газа и судорожное заключение новых. Однако серьезным препятствием в данном случае станет не только согласование интересов всех стран, но и создания новой юридической базы. Процесс это не быстрый.

Третий исход наиболее вероятен по мнению экспертов. Он сводится к тому, что часть покупателей из Европы все же соглашается на условие России, а другая часть – разрывает действующий контракт.

Тут не отказавшаяся от газа часть Европы может пойти на ухищрение — продавать топливо своим соседям, разорвавшим контракты с Россией. Например, Польша может получать газ через виртуальный реверс из Германии и «Северного потока – 1». Россия при этом мало что теряет — страна сохранит поставки в ЕС даже в случае разрыва части долгосрочных контрактов.