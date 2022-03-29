Сбер предложил людям старшего возраста специальный счёт с надбавкой за зачисление пенсии

Сбер запустил новый продукт для людей старшего возраста и пенсионеров — «Счет Активный возраст» с надбавкой 10% за зачисление пенсии на счета в СберБанке. Открыть счет можно только в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Базовая ставка на остаток денежных средств по счёту составит 5% годовых, повышенная — 15% (при минимальном остатке менее 1000 рублей предусмотрена ставка 0,01%). Для действия надбавки, необходимо получать пенсию на любой счёт в СберБанке (за исключением единовременных социальных выплат).

Счёт бессрочный, проценты по нему начисляются ежемесячно, а его владельцем может быть гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства или иностранный гражданин, достигший возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). Средствами на счёте можно распоряжаться без ограничений.