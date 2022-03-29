Johnson & Johnson приостановила поставки средств гигиены в Россию

Американская компания Johnson & Johnson объявила о приостановке поставок своих средств личной гигиены в Россию.

Вместе с тем компания увеличит гуманитарную помощь Украине с 5 до 10 млн долларов. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе компании.

Напомним, в начале марта компания сообщила о приостановке рекламной деятельности, а также регистрации в клинических испытаниях и любых дополнительных инвестиций в России.

Ранее стало известно, что французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостановила деятельность на территории России.