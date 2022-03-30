В Ленобласти количество тяжких преступлений сократилось на 16%

Количество тяжких преступлений, совершенных на территории Ленобласти, продолжает снижаться.

«Анализ состояния преступности в Ленинградской области по итогам 2021 года свидетельствует о стабильной оперативной обстановке. Общий массив зарегистрированных преступлений сократился», — отметил начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант Роман Плугин.

Так, на 16% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств (уличных тяжких — на 14%). Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 13%, разбоев — на 21%, краж — на 5%.

Отмечается, что каждое шестое тяжкое преступление связано с незаконным оборотом наркотиков. В 2021 году было возбуждено более 800 уголовных дел.

Сократилась и бытовая преступность – на 15%. Этому способствовала борьба с «левым алкоголем».

Ранее ivbg.ru сообщал, что за первые два месяца 2022 года в Петербурге и Ленобласти зарегистрировали более 13 тысяч преступлений, из них раскрыто меньше половины – 5 692.