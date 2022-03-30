В Петербург прибыло более 500 беженцев из ДНР и ЛНР

Прибывшим жителям республик полагается единовременная выплата и бесплатная сим-карта.

О прибытии 528 беженцев сообщила омбудсмен Светлана Агапитова на заседании городского парламента. По данным чиновницы, из них 195 являются детьми. Всем беженцам полагается денежная помощь, на которую прибывшие жители республик уже подали заявки.

Уполномоченная по правам человека уточнила, что речь идёт о семьях, которые добрались до Петербурга самостоятельно, так как централизовано беженцев в Петербург не привозили. В основном, эти люди сейчас живут у родственников или знакомых.

По словам омбудсмена, помощь беженцам оказывают не только власти. Мобильные операторы вызвались предоставлять людям бесплатные сим-карты.