Последствия серьезной аварии под Петербургом попали на видео. На месте происшествия паника и множество спасателей.

Информация о ДТП появилась у редакции Мегаполис. По данным портала, авария произошла на Горском шоссе днем, 30 марта. Столкнулись самосвал и ГАЗель «Соболь». Обе машины улетели в кювет. Грузовик что поменьше, был сильно деформирован. Его водителя МЧС пришлось вырезать из кабины. Самосвал при этом завалился на бок.

Автор видеоряда уточнил, что водитель «Газели» жив, но его госпитализировали в реанимацию. Состояние мужчины, который был за рулем большегруза, неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняются профильные службы.