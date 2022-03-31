Новая валюта: что представляет собой, для чего нужна и какие страны заинтересованы во внедрении?

Сотрудники ЦМАКП и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН уверены, что для создания удобного расчета в условиях торговли с дружественными странами появилась необходимость создания новой платежной единицы. Почему появилась потребность, какие страны в этом заинтересованы и что это даст России в будущем — рассказываем в нашем материале.

Почему появилась необходимость в создании новой валюты?

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в аналитической сводке, где указаны возможные методы реагирования на действия недружественных стран в экономической сфере указали, что создание новой платежной единицы с заинтересованными государствами поможет нашей стране исключить долларовую систему расчетов между странами.

В соответствии с данными ЦБ, в течение девяти месяцев 2021 года экспортные денежное поступление в долларах составило 55%, а в евро — 29%. Сейчас оплачивать импорт в этих валютах из-за санкций практически невозможно. Поэтому, по мнению главы Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, введение в международную торговлю новой платежной единицы по типу экю помогло бы решить ряд проблем.

Экю — валютная единица, которая использовалась в Европейском экономическом сообществе с 1979 по 1998 год.

Что предлагают экономисты?

Специалисты в сфере экономики поясняют, что наилучшим ходом станет привязка внутренней стоимости новой валюты к золоту и драгоценным металлам, являющихся собственностью участников нового валютного рынка. Регулировать курс введенной единицы можно с помощью средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке. Конвертацию во время проведения международных торговых операций сможет выполнить клиринговый центр новой системы.

«В дальнейшем предполагается создание вторичного рынка этой единицы, позволяющего другим странам использовать ее в качестве резервной валюты», — гласит текст аналитической записки.

Какие страны могут быть заинтересованы в создании новой валюты?

Новая недолларовая система расчетов станет перспективной для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан, а также для Китая, Индии, Ирана, Турции и ряда других государств.

В чем выгода введения новой валюты для международных расчетов?

Эксперты уверены, что в результате внедрения новой валютной единицы, многие страны перестанут зависеть от валютные резервов, которые, как показала практика в России, могут применяться в роли геополитического и экономического оружия.

Реакция на предложение

Минэкономразвития не исключает создание новой платежной единицы в будущем, но пока нацелены на национальную валюту. По словам заместителя министра экономического развития Дмитрия Вольвач, создание альтернативной системы расчетов для дружественных государств входит в план евразийской интеграции до 2025 года. В нынешних условиях финансовых взаимоотношений не исключено, что процесс внедрения закончится раньше, уже к 2024 году.

Сейчас главная задача добиться предельной выгоды в расчетах между партнерскими странами в рублях. Санкции открыли новые финансовые возможности для России, которые нужно полностью изучить и опробовать. Предполагается, что работа с национальной валютой на международном рынке торговли продлится около двух лет.

Что нужно для создания плодотворной почвы при внедрении новой валюты?

Для того, чтобы новая валюта не стала бесполезной через 10 или 20 лет, необходимо активно двигаться к созданию валютного союза и углубляться в экономическое слияние между странами-участницами. Как отметил руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, при ином подходе новая валютная единица пострадает от нехватки доверия. В наше время внутренняя стоимость валюты стоится на основе уверенности о том, что с ее помощью можно будет покрыть действующие налоги, платежи и другие расходы. Он также отметил, что особую роль играет долгосрочный прогноз рисков. То есть, не будут ли в будущем приложенные сейчас усилия обесценены вместе с новой валютой.