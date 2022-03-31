СМИ Молдовы прогнозируют рост цен и преступности из-за украинских беженцев

Как сообщает «Блокнот» в Молдове, Кишинев принял свыше 100 000 человек из Украины. Эта цифра постоянно растет, и, по версии издания, ситуация в стране становится напряженной.

Журналисты полагают, что приток беженцев грозит республике ростом цен на недвижимость, ухудшением криминогенной обстановки и нехваткой рабочих мест. Кроме того, прибывшие в страну украинцы испытывают к россиянам смешанные чувства, отказываются говорить на русском и с русскоязычными, и могут целенаправленно работать на разрыв отношений России и Молдовы. В чем Кишинев не заинтересован – многие граждане страны общаются между собой на русском.

Издание отмечает, что большинство украинцев воспринимают Молдову как транзитную страну и стремятся уехать из нее в страны ЕС. При этом у беженцев заканчиваются деньги, а минимального пособия им не хватает.

Журналисты считают, что в таких условиях люди начинают искать альтернативные пути заработка. И в данном случае это не работа, так как с трудоустройством в республике были проблемы и до наплыва беженцев.