Несколько месяцев назад реставраторы приступили к внутренней и внешней отделке Усадебных домов музея-заповедника «Монрепо» в Выборгском районе Ленобласти.

На сегодняшний день практически завершены штукатурные работы в Библиотечном флигеле. После лепщики приступят к выполнению работ по устройству гипсовых элементов: бордюров, карнизов и прочих. Там уже уложены деревянные полы.

Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО», ВК

В музее-заповеднике отметили, что отделку проводят по технологиям, свойственным той эпохе: на деревянный сруб набивается деревянная дранка, затем наносится специальная реставрационная штукатурка на основе извести.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Гатчинском районе продолжаются реставрационные работы в усадьбе Рождествено.