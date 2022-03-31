Парламент Ленобласти отчитался о работе в 2021 году

Депутаты приняли к сведению отчет о деятельности Законодательного собрания Ленинградской области за 2021 год, который содержит подробную информацию по всем направлениям работы парламента.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в минувшем году областной парламент принял 168 областных законов, из них 93 внесены по инициативе Губернатора (55%), депутатами Законодательного собрания — 65 (39%), остальные инициированы прокурором Ленинградской области (5, или 3%), Леноблизбиркомом (3, или 2%) и Контрольно-счетной палатой (2, или 1%). Из принятых законов 139 вносят изменения в действующие областные законы, 29 устанавливают новое правовое регулирование.

Проведено 17 заседаний Законодательного собрания, в том числе 6 внеочередных, на которых рассмотрено 520 вопросов, принято 609 постановлений.

Важное направление деятельности областного парламента — участие в совершенствовании федерального законодательства. В 2021 году постоянными комиссиями проработано 830 проектов федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Поддержана 31 инициатива по проектам федеральных законов и 72 обращения, поступивших от субъектов Российской Федерации; 2 инициативы и 1 обращение отклонены.

За отчетный период принято 19 законодательных инициатив по внесению в Государственную Думу проектов федеральных законов и поправок к ним; 3 обращения в адрес Правительства Российской Федерации по таким значимым вопросам, как: изменение системы оплаты труда лиц гражданского персонала (работников) Вооруженных Сил Российской Федерации; изменение методики расчета показателя «число посещений культурных мероприятий; внесение изменений в Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии в части предоставления гарантирующим поставщикам права на одностороннее расторжение договора энергоснабжения, заключенного с садоводческим некоммерческим товариществом.

Прошедший год был насыщенным в плане законотворческой деятельности. Одним из главных итогов года стала работа над основным финансовым документом региона — бюджетом Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Формирование проекта бюджета на очередной финансовый год происходило под влиянием экономических санкций, сложной экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19, изменения налогового законодательства, необходимости исполнения Указов Президента, ограничения в получении финансовой помощи из федерального бюджета как региона-донора, роста инфляции и цен на стройматериалы. Тем не менее, как и в прошлые годы, бюджет будет социально направленным — на образование, здравоохранение и социальную поддержку выделяется 89,2 млрд. рублей (при общем объеме расходов по госпрограммам 155,2 млрд. рублей). На 11 млрд. рублей (18%) увеличивается финансирование на поддержку местных бюджетов, вырастет размер дотаций и субвенций муниципальным районам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Большое внимание уделялось поиску законодательных решений, направленных на оздоровление экономики региона, поэтому вопросы совершенствования налогового законодательства и межбюджетных отношений были постоянно в поле зрения парламентариев.

Значительную часть документа составляет информация о деятельности 13 постоянных комиссий областного парламента. Кроме того, в отчете содержится подробная информация о взаимодействии Законодательного собрания с представительными органами местного самоуправления Ленинградской области, о работе депутатов в Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, о деятельности консультативно-совещательных органов, действующих при областном парламенте.

С полным текстом отчета о деятельности за 2021 год можно будет ознакомиться на сайте Заксобрания в разделе «Деятельность»