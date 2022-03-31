С 1 апреля семьям с детьми от 8 до 17 лет будет полагаться ежемесячная выплата

Владимир Путин подписал указ о выплате ежемесячного пособия нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет.

Установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам <…>, постоянно проживающим на территории России, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов, — говорится в указе.

Как пишет РИА Новости, выплата предоставляется, если ребенок — гражданин РФ, постоянно проживает на территории страны, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.