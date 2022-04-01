Воспаление в носу оставило американку без половины черепа

Наташа Гантер, 25-летняя жительница Сан-Франциско, страдала от синусита – инфекционного воспаления слизистой оболочки придаточных пазух носа. Осенью 2021 года у Наташи были постоянно заложены нос и придаточные пазухи, но она не обращалась к медикам, списывая эти симптомы на очередную инфекцию.

В конце ноября девушка все же решила пойти к врачу, который прописал ей курс антибиотиков. Однако лекарства не помогли, ее состояние не только не улучшилось, а ухудшилось — в начале декабря Наташа начала страдать от сильных головных болей и рвоты, и ее срочно доставили в больницу.

Компьютерная томография показала, что с правой стороны, прямо под черепом, находится масса, которая давит на мозг. Туда проникла инфекция из придаточных пазух носа, образовался гнойный абсцесс. Чтобы экстренно избавить мозг от давления и удалить абсцесс, Наташе сделали операцию, вырезав отверстие в черепной кости диаметром 14 сантиметров.

Сейчас ей приходится носить специальный шлем, прикрывающий мозг, проходить реабилитационную терапию и заново учиться говорить.