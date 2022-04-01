На 73-летнюю пенсионерку напали в подъезде из-за 5 кг сахара

В Алексине на 73-летнюю пенсионерку напала женщина в подъезде дома и отобрала 5 кг сахара. Сразу после нападения пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.

Подозреваемая была оперативно задержана – ею оказалась безработная и ранее судимая 44-летняя местная жительница. Задержанная дала признательные показания.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.