На 73-летнюю пенсионерку напали в подъезде из-за 5 кг сахара

В Алексине на 73-летнюю пенсионерку напала женщина в подъезде дома и отобрала 5 кг сахара. Сразу после нападения пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.
Подозреваемая была оперативно задержана – ею оказалась безработная и ранее судимая 44-летняя местная жительница. Задержанная дала признательные показания.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Вам будет интересно
В вестибюле станции метро «Старая Деревня» в Петербурге скоропостижно скончался мужчина. Об этом 28 марта пишет портал Невские новости со ссылкой...
28.03.2022 949