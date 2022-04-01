Хаснуллин: незапланированного роста цен на ЖКХ в России не произойдет

Тарифы ЖКХ в этому году изменятся только один раз, как и было запланировано — 1 июля. Фактический размер индексации был утверждён еще в конце 2021 года.

Telegram-канал Объясняем.рф разъяснил, как инфляция скажется на тарифах ЖКУ. Забежим вперед и скажем — никак.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, внезапного повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг в стране не предусмотрено. Тарифы на «коммуналку» в 2022 году изменятся только 1 июля, как это происходит каждый год. Размер изменений для каждого субъекта страны правительство утвердило ещё в декабре 2021 года. Так, индексация составит от 2,9% до 6,5% и пересматриваться она не будут.

Кроме того, правительство решило, что пени и штрафы по ЖКХ будут начисляться по ставке в 9,5%, как и раньше. Повышение этой ставки вслед за ключевой ставкой ЦБ в 20% создало бы сложности для населения, поэтому принято решение сохранить её на прежнем уровне.