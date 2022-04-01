Жителей двух районов Ленобласти избавили от смрада скопившихся отходов

Невский экологический оператор обязал компанию “Эко Лэнд” вывезти накопившиеся отходы на границе Красногвардейского района Петербурга и Всеволожского района Ленобласти.

Сделано это было еще в начале марта. Тогда оператор потребовал “Эко Лэнд” убрать горы мусора на улице Челябинской, где размещается зона для перегруза ТКО. Находится она прямо на границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти. Жители обоих субъектов жаловались на сильный смрад.

Неделю назад экологический оператор обязал все тот же «Эко Лэнд» произвести подобную процедуру уже в другом месте — в Большой Ижоре. Как пишет ЛенТВ24 1 апреля, в конце прошлого месяца несколько СМИ опубликовали гневные материалы о переизбытке мусора в этих местах. Жильцы домов жаловались на неприятный запах, тянущийся прямо к многоэтажкам.

Компания выполнила обязательство и очистило площадку перегруза и в этой зоне, намекнув, что с данной территорией граничат участки с отходами, которые не относятся к деятельности “Эко Лэнд” и не имеют к ней отношения.

Кроме того, горы мусора “Эко Лэнд” назвало несанкционированными, но как выяснили в ЛенТВ24, это не совсем так. Предприятие арендует дополнительные площадки для временного перегруза отходов. Одной из таких зон и стал участок на Челябинской улице. В новогодние праздники этот узел столкнулся с серьезным уровнем отходов, но это было временной трудностью, с которой быстро разобрались.

Именно так сегодня реализуется мусорная реформа в Ленобласти — слаженно, оперативно и с учетом мнения местных жителей.