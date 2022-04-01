В Петербурге объявляли план «Перехват» после того, как отец сомнительным образом забрал ребёнка из детсада

Очевидец сообщил полицейским, что трое мужчин неславянской внешности увезли 3-летнего малыша в неизвестном направлении.

Как стало известно портала 78.ru вечером, 1 апреля, трое неизвестных в темных очках усадили мальчика в машину и уехали в неизвестном направлении. Смутило очевидцев то, что перед этим один из мужчин нёс малыша на плече в бессознательном состоянии.

После сообщения об этом в полицию, в городе был объявлен план «Перехват». Через некоторое время стало известно, что похищения не было. Отец просто забирал своего сына из детского сада и делал это, судя по случившемуся, довольно агрессивно.