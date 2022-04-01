Производитель упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе с российского рынка

Ирландский производитель картонной упаковки Smurfit Kappa, являющаяся крупнейшим в Европе производителем упаковки из гофрированного картона, объявил об уходе с российского рынка.

«Smurfit Kappa Group объявляет о решении покинуть российский рынок. Группа уже прекратила поддержку своей деятельности в России, в том числе остановив импорт и экспорт, а также все долгосрочное финансирование», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что бизнес в России составляет менее 1% от общего объёма продаж компании.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России проверит объявившие об уходе с российского рынка компании. Особое внимание будет уделено социально незащищенным группам работников.