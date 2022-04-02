Ростуризм досрочно завершит продажи туров с кешбэком

Продажи туров по программе туристического кешбэка в связи с повышенным спросом будут завершены досрочно, в ночь на 9 апреля. Об этом сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось, — в ночь с 8 на 9 апреля», — приводит ТАСС заявление Догузовой.

Она отметила, что такая мера позволила поддержать бизнес и занятость в сфере в текущих непростых условиях.

Напомним, программа туристического кешбэка стартовала 15 марта. Завершится она должна была 1 июля.

Условия акции остаются неизменными: в программе участвуют все регионы и поездки от двух ночей. Оплата должна производиться картой «Мир», на которую автоматически в течение пяти дней вернется 20% от стоимости поездки, но до 20 тысяч рублей.