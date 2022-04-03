Рецидивист во Всеволожске напал на прохожего в темном переулке

Неоднократно судимый мужчина сильно покалечил прохожего, ударив его по голове.
Как передает пресс-служба ГУ МВД Петербургу и Ленобласти, в полицию Всеволожского района поступило сообщение от прохожей, что на улице лежит мужчина в луже крови.
На месте преступления правоохранители обнаружили 45-летнего местного жителя. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. Позже выяснилось, что неизвестный ударил его по голове тяжелым предметом.
Уже на следующий день злоумышленника задержали. Им оказался 38-летний мужчина. Ранее он неоднократно судим и нигде не работает. В отношении него возбудили уголовное дело.
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