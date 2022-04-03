СК наведался в детский лагерь в Мичуринском после сообщений о насилии над ребенком

Женщина обратилась в следственные органы с заявлением о сексуальном насилии ее сына в лагере в Приозерском районе.
Об этом стало известно порталу 47news днем, 3 апреля.
Следственный комитет проверяет информацию от петербурженки, над чьей сыном в детском оздоровительном лагере произошло сексуальное насилие со стороны других детей.
Мама 8-летнего ребенка 2 апреля рассказала следователям, что в период с 26 марта по 1 апреля в детском лагере «Мечта» в поселке Мичуринское, её сын подвергся насилию со стороны других несовершеннолетних.
Сейчас следователи проводят проверку, по итогам которой будет решаться вопрос возбуждения уголовного дела. Остальные обстоятельства возможного преступления неизвестны.
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