СК наведался в детский лагерь в Мичуринском после сообщений о насилии над ребенком

Женщина обратилась в следственные органы с заявлением о сексуальном насилии ее сына в лагере в Приозерском районе.

Об этом стало известно порталу 47news днем, 3 апреля.

Следственный комитет проверяет информацию от петербурженки, над чьей сыном в детском оздоровительном лагере произошло сексуальное насилие со стороны других детей.

Мама 8-летнего ребенка 2 апреля рассказала следователям, что в период с 26 марта по 1 апреля в детском лагере «Мечта» в поселке Мичуринское, её сын подвергся насилию со стороны других несовершеннолетних.

Сейчас следователи проводят проверку, по итогам которой будет решаться вопрос возбуждения уголовного дела. Остальные обстоятельства возможного преступления неизвестны.