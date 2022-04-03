Днем 3 апреля, 2017 года, между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Жертвами террориста стали 15 человек.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходят акции в память о погибших и пострадавших в тот трагический день.

Бомбу в движущемся составе между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвал террорист-смертник. Машинист, несмотря ни на что, смог довести поезд до платформы, что позволило избежать еще больших жертв. Ожидавшие состав пассажиры станции проявили мужество и вместе с сотрудниками метрополитена оказывали посильную помощь.

В тот день мог произойти еще один теракт – террористы заложили взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». Ее заметил один из пассажиров метро. Бомбу удалось обезвредить.

Жертвами тех страшных событий стали 15 человек. Из них было четверо жителей Ленинградской области.

Губернатор города уже обратился к жителям Петербурга с обращением. Его слова передает пресс-служба Смольного: