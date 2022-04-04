Предприятия Ленобласти и Петербурга готовы принимать на работу беженцев

Компании, работающие в Петербурге и Ленинградской области, также не остаются в стороне и оказывают помощь прибывшим беженцам. Некоторые предприятия начали трудоустраивать беженцев еще 8 лет назад.
Одна из таких компаний — “Ленремонт”. Предприятие еще в 2014 году стало оказывать помощь беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Телеканал ЛенТВ 24 побывал в компании и взял комментарий у его руководителя Дениса Сорокина.
Так, никаких притеснений со стороны сотрудников по «территориальному» признаку или прежнего места проживания к новым работникам нет. Работа всех сплачивает.
Процесс трудоустройства также демократичен — беженцу нужно потратить не так уж и много времени и сил. Главные условия — быть совершеннолетним и состоять на учёте, как вынужденный переселенец.
Ранее стало известно, сколько беженцев прибыло в Ленинградскую область.