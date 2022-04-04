Ирландский производитель сэндвич-панелей закрывает завод под Гатчиной

«Марафон» по уходу иностранных компаний с российского рынка продолжается.

Ирландская компания Kingspan, занимающая лидирующие позиции в производстве сэндвич-панелей, прекращает работу в России. Об этом пишет RTE, ссылаясь на соответствующее заявление пресс-службы компании.

Сейчас в России функционирует два завода, один из которых находится в Гатчинском районе Ленобласти. Второй — в Ставропольском крае. В общей сложности на них работает порядка 180 человек, а чистая прибыль составляет 36 миллионов рублей.

Хотя решение об уходе было принято еще в начале марта, потребовалось несколько недель, чтобы подготовить все необходимое для организованного осуществления этого процесса. Ключевым приоритетом для нас были безопасность и благополучие наших сотрудников, — пишут в пресс-службе Kingspan.