Владимир Соловьёв призвал отправлять видео со зверствами украинских военных в иностранные СМИ

Автор: Александр Селиванов
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Он призывает россиян сплотиться в данном вопросе.

В своем телеграм-канале Владимир Соловьёв призвал жителей России рассказать о военных преступлениях Киевского режима против российских военнослужащих.

В своем посте он опубликовал ссылку на видео со зверствами украинских военных и призвал россиян скидывать этот ролик в самые авторитетные зарубежные издания.

— Правде будет тяжело пробиться. Но мы должны это сделать! — заключил Соловьёв.
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