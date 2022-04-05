Владимир Соловьёв призвал отправлять видео со зверствами украинских военных в иностранные СМИ

Он призывает россиян сплотиться в данном вопросе.
В своем телеграм-канале Владимир Соловьёв призвал жителей России рассказать о военных преступлениях Киевского режима против российских военнослужащих.
В своем посте он опубликовал ссылку на видео со зверствами украинских военных и призвал россиян скидывать этот ролик в самые авторитетные зарубежные издания.
— Правде будет тяжело пробиться. Но мы должны это сделать! — заключил Соловьёв.
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