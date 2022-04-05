В России упростили процедуру регистрации медицинских изделий

Об этом сообщается в Telegram-канале российского правительства.

В рамках мер, предпринимаемых правительством России с целью повышения стабильности рынка социально значимых товаров на фоне введения внешний санкций, кабмин упростил госрегистрацию медицинских изделий.

— Упрощение процедуры государственной регистрации медицинских изделий позволит избежать их дефицита и получить все необходимые документы в максимально короткие сроки, – говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что для некоторых медизделий срок регистрации уменьшен с 50 до 22 рабочих дней, при этом в ряде случаев его сократят до 5 рабочих дней.

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Список таких изделий будет определяться специальной межведомственной комиссией. Ее планируется создать в ближайшее время