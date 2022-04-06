Мигрант истекал кровью, но не выдал друга-агрессора во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 5 апреля около 04:00 в полицию Всеволожского района сообщили о госпитализации 40-летнего гражданина Узбекистана. Хозяин участка в деревне Красная Горка нашел его окровавленным.

У мужчины диагностировали открытую травму головы. Пострадавший сообщил врачам и полиции, что выпивал алкоголь и неудачно упал на арматуру. Полицейские не поверили этой версии и задержали подозреваемо в причинении травм.

Им оказался 40-летний житель поселка Ленинское, знакомый пострадавшего. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.