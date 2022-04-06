Умер Владимир Жириновский

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Политику было 75 лет.

«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. <…> Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», — написал Володин.