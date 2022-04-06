Путин согласился посетить Венгрию для мирных переговоров с Зеленским

Премьер Венгрии Виктор Орбан пригласил Владимира Путина на переговоры. Российский государственный лидер дал положительный ответ.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на его приглашение Владимир Путин согласился. Однако у президента России будет ряб условий. Об этом днем, 6 апреля, пишет РИА Новости.

Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии украинского и французского президентов, а также канцлера Германии. Он сказал, что ответ Путина был положительным, но Путин сказал, что у него будут условия, — цитирует РИА Новости издание «Рейтер».